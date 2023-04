Viaggi istruzione, 50 milioni per il nuovo anno scolastico

(ANSA) - ROMA, 03 APR - Il ministero dell'Istruzione assegnerà, tramite apposita direttiva, 50 milioni di euro per consentire alle scuole, nell'ambito della loro autonomia, il coinvolgimento del più ampio numero possibile di studenti in viaggi d'istruzione e visite didattiche nel prossimo anno scolastico 2023/2024. È la prima volta che delle risorse vengono stanziate per questa finalità e saranno destinate con una particolare attenzione per i ragazzi provenienti da famiglie meno abbienti. Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara commenta: "Sono esperienze formative fondamentali, sosterremo il ritorno al loro pieno utilizzo". Inoltre, per potenziare il programma Erasmus sono stati destinati 150 milioni del Pnrrr per tre anni, raddoppiando così le attuali risorse annue. (ANSA).