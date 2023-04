Santanchè, Itis distrutti sinistra voleva giovani ai licei

(ANSA) - VERONA, 03 APR - "In Italia in questi anni è stato un po' distrutto quello che era 'l'istituto tecnico', che invece è molto importante, anche per il turismo, perchè abbiamo avuto una sinistra che ha invogliato i giovani a fare i licei. Questo governo vuole invece mettere al centro le scuole tecniche". Lo ha detto il ministro Daniela Santanchè, al Vinitaly di Verona, intervenendo sul tema della mancanza di manodopera in settori come il turismo e l'agricoltura. "La visione del governo - ha aggiunto - non è quella di dare una paghetta di Stato ai giovani, ma di dare loro lavoro, perchè il lavoro è dignità"..

