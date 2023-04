Salvati da elicottero 32 migranti bloccati a Lampione

(ANSA) - PALERMO, 03 APR - Con cinque diversi viaggi dell'elicottero Nemo 8 della Guardia costiera sono stati recuperati i 32 migranti, fra cui 4 donne e 1 bambino, che da ieri erano bloccati sull'isolotto di Lampione. La scelta di utilizzare l'elicottero è stata fatta perché almeno per le prossime ore sarà impossibile per le motovedette, a causa del mare forza 6, riuscire ad avvicinarsi alla costa di Lampione.

L'imbarcazione utilizzata dai migranti per la traversata, un barchino di circa 7 metri, non è stata rinvenuta.

Inizialmente sono stati trasferiti in elicottero le quattro donne e il bambino, poi gli altri che erano rimasti sull'isolotto.

Il gruppo dei 32 è composto da persone originarie di Camerun, Costa d'Avorio, Guinea e Mali. Tutti, dopo un primo triage sanitario, saranno portati all'hotspot di contrada Imbriacola.

