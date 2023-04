Regeni: a sit in fuori dal tribunale anche Schlein

(ANSA) - ROMA, 03 APR - Il segretario del Pd, Elly Schlein, è presente al sit in fuori dal tribunale di Roma dove oggi è in programma la nuova udienza gup nel procedimento per la morte di Giulio Regeni che vede imputati quattro 007 egiziani. Schlein ha abbracciato i genitori di Regeni, Paola e Claudio. Esposti gli striscioni che chiedono giustizia per il ricercatore italiano ucciso in Egitto nel 2016. (ANSA).