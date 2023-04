Aperto nello spezzino ristorante gestito da 12 autistici

(ANSA) - GENOVA, 02 APR - "Siamo riusciti a valorizzare tutte le capacità di questi ragazzi e questo oggi ci permette di guardare con grande fiducia a questa apertura e al futuro".

Alberto Brunetti taglia il nastro insieme ad alcuni dei 12 ragazzi autistici che lavoreranno al Luna Blu Brugnato (La Spezia), il primo ristorante dedicato all'inclusione sociale e lavorativa all'interno di un outlet in Italia. L'inaugurazione si è tenuta oggi pomeriggio al Brugnato 5Terre Outlet Village, al primo piano del Padiglione del Gusto.

La cooperativa Luna Blu, guidata da Brunetti, prosegue così l'esperienza delle attività di ristorazione e laboratoriali avviate alla Spezia con ragazzi e giovani adulti con spettro autistico, grazie al supporto di Fondazione Carispezia con Fondazione Aut Aut. Lo spazio è stato messo a disposizione gratuitamente dalla proprietà dell'outlet, guidata da Marina Acconci, che ha rimarcato:"il Luna Blu è una realtà straordinaria, per me come imprenditrice l'idea che ho di impresa è quella che passa anche attraverso l'integrazione con il territorio e attenzione a temi sociali e ambientali". Il ristorante, che sarà operativo dopo Pasqua, proporrà cucina del territorio, con pasta, ravioli e pane realizzati nei laboratori dai ragazzi, prodotti a chilometro zero e verdure dell'orto collegato al progetto. I ragazzi dovranno confrontarsi con la clientela che frequena il centro commerciale, una nuova sfida in cui saranno guidati da operatori ed educatori.

"Un dovere per Regione Liguria quello di esserci - ha sottolineato l'assessore regionale Giacomo Giampedrone -. Lo facciamo con quasi 5 milioni di euro di bandi aperti, lo facciamo come istituzioni per tutto il mondo del terzo settore che accompagna ragazzi, famiglie e operatori. Dobbiamo vincere la sfida insieme. Scriveremo una lettera a Mattarella che oggi è andato a inaugurare una pizzeria gestita da ragazzi autistici affinché possa venire presto anche qui". (ANSA).