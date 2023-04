Papa Francesco ha lasciato l'ospedale

Papa Francesco è stato dimesso e ha lasciato l'ospedale Gemelli per far ritorno in Vaticano. 'La mattina di oggi, sabato 1° aprile, Papa Francesco è stato dimesso dal Policlinico Universitario A.Gemelli. Prima di lasciare la struttura, il Santo Padre ha salutato il Rettore dell'Universita' Cattolica, Franco Anelli, con i suoi piu' stretti collaboratori, il Direttore Generale del Policlinico, Marco Elefanti, l'Assistente ecclesiastico generale dell'Universita' Cattolica, Monsignor Claudio Giuliodori, e l'equipe di medici e operatori sanitari che lo ha assistito durante questi giorni'. Lo riferisce la sala stampa della Santa Sede.

Papa Francesco lascia il Gemelli: 'Non ho avuto paura. Ringrazio i medici'





"Ho sentito solo un malessere, ma non ho avuto paura", ha detto Papa Francesco all'uscita del Policlinico Gemelli. Il Papa si è fermato ed è uscito dall'auto e si è intrattenuto alcuni minuti a parlare con i giornalisti.

"Domani celebrerò la dominica delle Palme". Nel lasciare il Policlinico Gemelli, Papa Francesco è uscito dall'auto e ha salutato le persone presenti. Ha abbracciato una coppia di genitori che ha perso la figlia ieri notte, fermandosi a pregare con loro.

Come si sente? "Ancora vivo, sai", ha detto Papa Francesco all'uscita del policlinico Gemelli appoggiandosi a un bastone ma in piedi. Lei non si è fermato neanche in ospedale hanno osservato i cronisti: "E la cosa più bella sai, fare il prete". Parlando con un altro giornalista suo conoscente, ha commentato: "Hai visto che macello?"

"Mi viene in mente una cosa che mi ha detto un vecchietto più vecchio di me, la morte l'ho vista venire è brutta eh". Lo ha detto Papa Francesco con tono ironico, all'uscita dell'ospedale Gemelli. Francesco è sceso dall'auto, si è alzato e appoggiato ad un bastone ha risposto alle domande anche scherzando sulla sua salute e il clamore mediatico che ha destato. "Ho seguito sui giornali", ha detto, "Abbiamo scritto bene?", hanno chiesto i cronisti, "Sì, sì, Bravi, bravi grazie per il vostro servizio". Poi Francesco ha parlato ancora una volta della sua esperienza in ospedale. Ha spiegato di aver sentito "tanta tenerezza", "Essere infermiere, essere medico, essere personale , c'è tanta tenerezza con i malati, sai i malati siamo capricciosi, tutti, ammiro tanto la gente che lavora qui, medici, infermieri ho visto con quanta tenerezza si prendono cura dei bambini", ha aggiunto riferendosi anche al bambino che ieri ha battezzato. "Vi ringrazio per il vostro servizio, adesso - ha scherzato ancora - vado a dormire quattro giorni dopo quello che mi avete fatto". Alla domanda se ci sarà domani per l'Angelus domenicale, ha risposto: "Sì, Angelus in piazza con la celebrazione delle Palme. A domani riposatevi".

Dopo aver lasciato il Policlinico Universitario A. Gemelli, stamattina Papa Francesco - comunica ufficialmente il Vaticano - si è diretto alla Basilica di Santa Maria Maggiore. "Il Papa si è fermato davanti all'icona di Maria, Salus Populi Romani, affidandole nella preghiera i bambini incontrati ieri nel reparto di Oncologia Pediatrica e Neurochirurgia Infantile dell'Ospedale, tutti gli infermi e coloro che soffrono per la malattia e la perdita dei loro cari", riferisce la sala stampa della Santa Sede.

L'arrivo di papa Francesco a Santa Marta

"Apprendo con gioia la notizia delle dimissioni dall'ospedale Gemelli del Santo Padre. La Sua persona e il Suo magistero sono un esempio, un punto di riferimento per l'Italia, l'Europa e il mondo intero". Lo dichiara la premier Giorgia Meloni.

Francesco si è messo subito al lavoro. Ha avuto la sua prima udienza di lavoro con il card. Marc Ouellet, Prefetto del Dicastero per i Vescovi. Ha nominato presidente della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali suor Helen Alford, Decano della Facoltà di Scienze Sociali della Pontificia Università San Tommaso d'Aquino.