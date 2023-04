Omicidio a Roma, la polizia ferma un 43enne

Una seconda persona è stata fermata per l'omicidio di Andrea Fiore, avvenuto nei giorni scorsi in un appartamento nella zona di Torpignattara a Roma. Gli uomini della Polizia di Stato della Squadra Mobile capitolina hanno eseguito, questa notte, il provvedimento di fermo di indiziato di delitto, emesso dalla Procura di Roma, nei confronti di un soggetto italiano di 43 anni. Per questo delitto era stato arrestato Daniele Viti per concorso in omicidio. Le indagini, intanto, continuano per ricostruire il contesto in cui si è consumato l'omicidio.