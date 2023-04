In Irpinia affiliati a clan percepivano reddito di cittadinanza

(ANSA) - AVELLINO, 31 MAR - Ci sono anche tre pregiudicati ritenuti affiliati ai clan camorristici Cava e Graziano, operanti nel Vallo di Lauro, tra le 57 persone denunciate dai carabinieri del Comando provinciale di Avellino per l'indebita percezione del reddito di cittadinanza. È il bilancio dei controlli effettuati nel mese di marzo dai militari che attraverso l'incrocio dei dati documentali con quelli forniti dal comune di residenza, hanno consentito di smascherare la truffa.

Le verifiche sono state trasmesse all'Inps per l'interruzione immediata del sussidio e per il recupero delle somme percepite che ammontano a oltre mezzo milione di euro. (ANSA).