Autista di uno scuolabus arrestato per spaccio a Bologna

(ANSA) - BOLOGNA, 31 MAR - Un autista di scuolabus di 51 anni è stato arrestato per spaccio di cocaina nel Bolognese, a Ozzano Emilia. I carabinieri del nucleo operativo radiomobile di San Lazzaro lo hanno sorpreso il 29 marzo, mentre, dopo aver finito di accompagnare gli studenti al termine della scuola aveva fermato il mezzo nel parcheggio di un centro commerciale sulla via Emilia.

L'autista è sceso in compagnia di un passeggero adulto e si è diretto velocemente verso un'auto parcheggiata nelle vicinanze.

Il passeggero si è allontanato, mentre il 51enne ha continuato a muoversi in modo sospetto ed è stato controllato dai militari.

Nella vettura c'erano sei involucri di cocaina del peso di tre grammi, nascosti nel porta oggetti e in tasca aveva 950 euro. I carabinieri allora lo hanno invitato a seguirli in una struttura sanitaria per essere sottoposto alle analisi del sangue, ma lui ha rifiutato. A quel punto si è deciso di perquisire la casa e sono stati trovati altri 34,5 grammi di cocaina, 89 di hascisc, un bilancino elettronico di precisione e materiale per il confezionamento della droga. Su disposizione della Procura, è stato sottoposto agli arresti domiciliari.

