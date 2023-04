Uomo accoltella e ferisce sua amministratrice di sostegno

(ANSA) - FILOTTRANO, 30 MAR - Un'avvocatessa di 34 anni è stata aggredita e accoltellata da un uomo di 60 anni di cui è l'amministratrice di sostegno. È successo a Cantalupo di Filottrano (Ancona). La 34enne, maceratese, era andata a trovare il suo assistito, che l'ha fatta entrare in casa, poi le si è scagliato contro con un coltello da cucina, colpendola più volte. E' riuscita a fuggire in strada ed è stata soccorsa dal taxi sanitario, arrivato per accompagnare il 60enne, che ha problemi fisici e psichici, per accompagnarlo ad una visita.

Procedono i carabinieri. L'avvocatessa è ricoverata all'ospedale Jesi in codice giallo. L'aggressore è in stato di fermo. (ANSA).