Partita per l'Ucraina la carovana di pace dall'Italia

(ANSA) - ROMA, 30 MAR - E' partita questa mattina da Padova la quinta Carovana di pace 'Stop The War Now' diretta in Ucraina. Coinvolti in questo viaggio oltre 150 i volontari di numerose organizzazioni della società civile italiana, che porteranno "aiuto concreto alla popolazione civile e un messaggio di pace e non violenza". Su 30 mezzi ci saranno 20 generatori di corrente e un totale di 20 tonnellate di aiuti umanitari, che raggiungeranno le zone assediate ad un passo dal fronte della guerra e la missione permanente dei volontari a Mykolaiv coordinata dall'Associazione comunità Papa Giovanni XXIII. La Rete italiana pace e disarmo è parte attiva dell'iniziativa di 'Stop The War Now' fin dalla nascita di questa esperienza di azione nonviolenta, che proprio un anno fa - il 2 aprile 2022 - arrivò per la prima volta in Ucraina mantenendo poi un costante flusso di aiuti e di sostegno alla popolazione civile. "Siamo parte della Carovana di Pace di StopTheWarNow per condividere questa esperienza civile nonviolenta di pace, incontrando le vittime di questa insensata guerra e sostenendo i sindacati che stanno assistendo gli sfollati interni, in particolare le famiglie che vivevano nelle città distrutte dalla guerra - afferma Sergio Bassoli, coordinatore dell'esecutivo di Rete pace disarmo, in partenza per l'Ucraina - Doneremo in particolare 5 generatori da 25 KW per garantire energia elettrica in altrettanti centri di accoglienza gestiti dal sindacato Fpu: 3000 persone potranno tornare ad avere acqua calda, riscaldamento e pasti caldi… Un grande risultato ottenuto grazie ai fondi raccolti nelle sedi sindacali della Cgil, nei luoghi di lavoro e dai pensionati. Per esprimere una solidarietà vera alle vittime e continuare a chiedere una soluzione politica per fermare la guerra". (ANSA).