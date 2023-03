Droga dentro una pallina di padel, sequestrata a Siracusa

(ANSA) - PALERMO, 30 MAR - Nascondevano la droga all'interno di una pallina per giocare a padel, la disciplina sportiva molto praticata negli ultimi anni. Ma lo stratagemma è stato scoperto dagli agenti della polizia di Stato che hanno sequestrato, a Siracusa, 18 dosi di crack e 12 di cocaina, pronte per essere cedute agli assuntori della zona. Indagini sono in corso per trovare gli spacciatori della sostanza stupefacente. (ANSA).