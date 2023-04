Cospito, per Cassazione è pericoloso e non dissociato

Alfredo Cospito - il leader del Fai detenuto al carcere duro e in sciopero della fame da mesi - "se sottoposto a regime ordinario" può continuare ad essere "punto di riferimento e fonte di indicazione delle linee programmatiche criminose e degli obiettivi da colpire" da parte dei suoi "accoliti" della Federazione anarchica informale. Lo sottolinea la Cassazione nelle motivazioni del verdetto che lo scorso 24 febbraio ha confermato il 41bis per Cospito del quale evidenzia la "perdurante pericolosità" e la mancanza di "dissociazione" come evidenziate dal Tribunale di Sorveglianza di Roma nell'ordinanza del primo dicembre 2022.

È "esaustiva e corretta" l'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma del dicembre 2022 che ha confermato il 41bis a carico del leader del Fai Alfredo Cospito - in sciopero della fame contro il carcere duro - per quanto riguarda l'indicazione del "pericolo di collegamenti" di Cospito "con l'associazione di provenienza", la Federazione anarchica informale, desunto "sulla base di elementi fattuali, non contestabili per essere rappresentati sulla base di dati certi" e presenti negli "atti" giudiziari, oltre che per non aver manifestato "in alcun modo segni di dissociazione". Lo rileva la Cassazione nella conferma del 41bis.