Penalisti,Nordio annuncia per giugno ddl su intercettazioni

(ANSA) - ROMA, 29 MAR - Entro giugno il governo emanerà i disegni di legge di riforma dell'abuso d'ufficio e del traffico di influenze illecite, della prescrizione e delle intercettazioni, "anche al fine di di evitarne l'indebita pubblicazione". Lo fa sapere l'Unione delle Camere penali, il cui presidente Giandomenico Caiazza, è stato ricevuto oggi dal ministro Nordio , il quale lo ha informato "che il governo ha definitivamente approvato il cronoprogramma delle più urgenti riforme della giustizia penale". Entro quella data anche i ddl sulle misure cautelari, con riferimento in particolare alla collegialità delle decisioni, sulle impugnazioni delle sentenze di assoluzione e interventi in materia di criminalità minorile.

Per il 4 aprile il ministro ha convocato una riunione , con avvocati e magistrati, sulle criticità della riforma del processo penale sulle quali i penalisti chiedono "urgenti interventi correttivi". (ANSA).