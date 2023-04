Motoslitta nel torrente a Cervinia, gravi tre passeggeri

(ANSA) - AOSTA, 29 MAR - Sono gravi le condizioni di tre delle quattro persone rimaste ferite questa mattina in un incidente a bordo di una motoslitta a Cervinia. Due donne, di 27 e 29 anni, sono ricoverate in prognosi riservata così come un uomo di 49 anni: le loro condizioni sono gravi ma non sono in percolo di vita. Il quarto ferito, un ventisettenne, ha riportato ferite non gravi. I quattro sono dipendenti dell'hotel baita Cretaz, sulle piste di Cervinia. Stavano andando al lavoro quando, per cause al vaglio della polizia, hanno perso il controllo della motoslitta finendo nel torrente Marmore, nei pressi del campetto. Hanno fatto un volo di oltre tre metri. All'incidente hanno assistito altri due dipendenti della baita, che hanno subito allertato i soccorsi. La ricostruzione della dinamica dell'incidente è al vaglio dei poliziotti in servizio sulle piste. Sul posto sono giunti anche i tecnici dello Spresal. La motoslitta non è stata posta sotto sequestro. (ANSA).