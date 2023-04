Ciriani, per il governo il dialogo sociale è molto importante

(ANSA) - PORDNONE, 29 MAR - "Il dialogo sociale per il governo è molto importante: significa riconoscere l'importanza dei corpi intermedi e dei sindacati. Non è una logica del vogliamoci bene, va tutto bene, non ci sono conflitti, non ci sono differenze, ma è la possibilità di un confronto tra persone, tra gruppi che hanno responsabilità tutte molto grandi in questo contesto". Lo ha detto il Ministro per Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, a margine di un evento con il segretario generale Cisl, Luigi Sbarra.

"Abbiamo alle spalle un inverno difficilissimo, una finanziaria che è stata quasi una finanziaria di guerra; qualcuno forse ha dimenticato che soltanto pochi mesi fa si pronosticava il rischio del crollo del sistema economico italiano sotto il peso del prezzo delle bollette - ha aggiunto -. Abbiamo superato questa fase difficilissima, abbiamo la possibilità di rendere forte la crescita, però serve un atteggiamento di collaborazione e responsabilità da parte di tutti, ognuno per il ruolo che svolge. Quindi, ringrazio la Cisl per questa opportunità di confronto". (ANSA).