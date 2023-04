Cartello anti Meloni, a Milano sospesi studenti del Carducci

(ANSA) - MILANO, 29 MAR - Dieci giorni di sospensione e 18 ore suddivise in educazione civica e attività socialmente utili.

Sono i provvedimenti disciplinari decisi dal liceo Carducci di Milano per gli studenti che, il 4 marzo scorso, hanno appeso fuori dall'istituto i cartonati della premier Giorgia Meloni e del ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, a testa in giù.

A dare notizia dell'iter che ha portato l'istituto a stabilire questa punizione è un comunicato del collettivo della scuola Mille Papaveri Rossi, secondo cui però qualcosa è sfuggito di mano nell'applicazione delle sanzioni. Secondo il collettivo i lavori svolti dagli studenti si svolgono in un clima "umiliante". Parole che il preside del liceo Andrea Di Mario respinge al mittente. "Smentisco, sono state scritte falsità - afferma - l'idea dei ragazzi umiliati pubblicamente non sta né in cielo né in terra. Sono disgustato, non ci sono state umiliazioni, non siamo in una scuola della Corea del Nord". (ANSA).