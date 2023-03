Sentenza ex Br: Sabbadin, 'sono dei disgraziati'

(ANSA) - VENEZIA, 28 MAR - "Qual è la mia reazione...? Sono dei disgraziati, perchè non c'è giustizia così!. È tuttavia una decisione che ci aspettavamo dalla Francia". Così Adriano Sabbadin, figlio di Lino, il macellaio ucciso nel 1997 in Veneto ad opera dei Proletari Armati di Cesare Battisti, commenta il rifiuto della Cassazione francese all'estradizione dei 10 ex Br degli anni di piombo.

"Ci dicano allora, i giudici, quali sono i colpevoli? Ci sono dei morti sulla coscienza di queste persone", conclude Sabbadin.

