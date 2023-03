Il Papa invia messaggio a ucraini, Dio non è crudele

(ANSA) - LEOPOLI, 28 MAR - "Dio non è crudele, Dio coccola.

E' l'uomo che quando si sente Dio diventa crudele". Questo il messaggio che Papa Francesco ha affidato alla missione di pace in Ucraina guidata da Francescani conventuali, Sant'Egidio, Auxilium e Figc. A farsi portavoce del messaggio è padre Enzo Fortunato che oggi ha trasmesso quella che definisce "la carezza del Papa" ai feriti di guerra nell'ospedale San Pantaleo di Leopoli e ai bambini del centro di accoglienza. "Il Papa ha chiesto - ha riferito padre Fortunato - di portare a ciascuno di voi personalmente questo suo messaggio e il suo abbraccio", insieme agli auguri per la prossima Pasqua. Il Pontefice ha anche inviato rosari, libri per bambini e biglietti con gli auguri pasquali. (ANSA).