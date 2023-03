Omicidio Willy, al via domani il processo d'appello

(ANSA) - PALIANO, 27 MAR - Parte domani il processo in Corte d'assise d'appello per l'assassinio del giovane Willly Monteiro Duarte di Paliano, ucciso a calci e pugni in piazza Oberdan a Colleferro (Roma) la sera del 6 settembre 2020 per essere intervenuto in difesa di un suo amico aggredito da alcune persone del posto. Per quel delitto sono stati condannati all'ergastolo dalla Corte d'assise di Frosinone Marco e Gabriele Bianchi di Artena.

Con loro sono stati condannati per concorso nell'omicidio anche Mario Pincarelli (21 anni di carcere) e Francesco Belleggia (ad una pena di 23 anni). Tutti sono stati ritenuti colpevoli di avere coplito Willy alla testa, al collo, al torace ed all'addome, anche quando il ragazzo era svenuto a terra.

Per i fratelli Bianchi è scattato l'ergastolo in quanto esperti dell'arte marziale estrema Mma e pertanto - ha ritenuto la corte - erano perfettamente consapevoli del fatto che i loro colpi potevano essere mortali. Proprio per questo la Corte d'assise di Frosinone ha ritenuto che i fratelli Bianchi avessero agito con l'intenzione di uccidere. (ANSA).