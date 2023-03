'I libici sparano','Grazie per l'informazione'. L'audio dell'ong

"Stanno sparando". "Grazie per l'informazione, abbiamo ricevuto la sua mail". Questo il dialogo - contenuto in un audio e risalente a sabato scorso - tra la ong Sea Watch e un'addetta al telefono per le segnalazioni al coordinamento marittimo italiano. Nel dialogo la ong segnala che la Guardia Costiera libica ha sparato colpi d'arma da fuoco in aria a poca distanza dalla nave Ocean Viking (di Sos Mediterranee) e l'addetta al telefono per le segnalazioni al coordinamento marittimo italiano dopo avere ringraziato dell'informazione comunicata anche via mail, interrompe la comunicazione dopo poco.