Venezia, gondolieri-sub recuperano 11 quintali di rifiuti

Undici quintali di rifiuti abbandonati nelle acque dei canali di Venezia sono stati recuperati oggi dai gondolieri sub che si sono immersi in due rii. Tra il materiale raccolto, oltre a tubi di ferro da impalcatura, un centinaio di bottiglie in vetro e copertoni usati come parabordi per le imbarcazioni, sono stati recuperati anche una transenna e un grande blocco di pietra.

L'attività di pulizia è stata coordinata dall'amministrazione municipale. Tre i sub che si sono alternati nelle immersioni, ad assisterli dodici tra tecnici e operatori, oltre agli agenti della Polizia locale che hanno presidiato lo svolgimento delle operazioni.

La prossima immersione è in programma domenica 30 aprile.

