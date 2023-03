Manifestazione per la ex Gkn, in migliaia al corteo a Firenze

Sono circa 5.000, secondo le indicazioni della Questura, le persone che stanno sfilando per le strade di Firenze in difesa della ex Gkn di Campi Bisenzio. I manifestanti, partiti alle 14 da viale Guidoni, al momento hanno sorpassato via del Ponte di Mezzo. Tanti i cori contro il proprietario di Qf Francesco Borgomeo, che aveva rilevato l'azienda. Tra gli striscioni, oltre al classico 'Insorgiamo' che campeggia in testa al corteo, anche uno che recita '41 bis=tortura. Alfredo libero'. Presenti anche gli attivisti di Ultima Generazione e i familiari delle vittime della strage di Viareggio. Tra i partecipanti il deputato del M5s Andrea Quartini, i consiglieri comunali di Sinistra Progetto Comune Antonella Bundu e Dmitrij Palagi, il collega del M5s Lorenzo Masi, il sindaco di Sesto Fiorentino Lorenzo Falchi (con famiglia), il segretario toscano della Cgil Rossano Rossi e la segretaria fiorentina Paola Galgani. A inizio manifestazione sono passati anche il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani e il deputato ed ex sindaco di Campi Bisenzio Emiliano Fossi, neo segretario del Pd toscano.