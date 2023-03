Corteo Gkn cambia percorso, traffico bloccato a Firenze

(ANSA) - FIRENZE, 25 MAR - Traffico bloccato al momento a Firenze, nella zona nevralgica della Fortezza da Basso, per un improvviso cambio di percorso del corteo per salvare la ex Gkn di Campi Bisenzio. Senza preavviso la manifestazione, con 15mila partecipanti secondo gli organizzatori, ha improvvisamente deviato dal tragitto prestabilito, imboccando la carreggiata principale del viale Strozzi in direzione Fortezza da Basso, e creando forti disagi alla circolazione.

I manifestanti non sembrerebbero aver intenzione di tornare sul percorso concordato e la volontà sarebbe anzi quella di imboccare il sottopasso, sempre in direzione Fortezza.

Trattative sono in corso con le forze dell'ordine che intanto si sono disposte a cordone per impedire che il corteo prosegua fuori dal percorso. Al momento la manifestazione è ferma. Disagi anche per la tramvia, con il passaggio di un convoglio che risulterebbe bloccato. (ANSA).