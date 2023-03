Nordio, carceri sovraffollate, ma ridurremo la criticità

(ANSA) - UDINE, 24 MAR - "E' vero le nostre carceri sono sovraffollate, abbiamo ampi progetti per ridurre questa criticità. Un progetto a lungo termine riguarda la dismissione delle vecchie carceri, come Regina Coeli che può essere venduto sul mercato, prevedendo la costruzione di nuove case, ma anche un progetto a lungo termine, soluzione più ambiziosa e definita, di utilizzare una serie di edifici, a cominciare da caserme dismesse, che hanno struttura compatibile con il carcere". Così il ministro della Giustizia Carlo Nordio, sul rapporto del iCpt, organo anti tortura del Consiglio d'Europa, per il quale le carceri italiane sono "violente e sovraffollate" (ANSA).