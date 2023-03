Naufragio migranti: entro martedì trasferite tutte le salme

(ANSA) - CROTONE, 24 MAR - Tra lunedì e martedì prossimi saranno trasferite le ultime salme delle vittime del naufragio di Steccato Cutro che si trovano ancora nel Palamilone di Crotone. Lo ha annunciato il nuovo prefetto di Crotone, Franca Ferraro, nel corso di una conferenza stampa organizzata per presentarsi ai giornalisti durante la quale ha anche precisato che "le sette salme ancora non identificate verranno trasferite nel cimitero di Cutro".

Il nuovo prefetto di Crotone ha poi informato che 36 superstiti del naufragio hanno fatto richiesta di protezione internazionale: sono ospitati presso un hotel a Crotone ed hanno già svolto le audizioni con la delegazione del governo tedesco per la ricollocazione in Germania. Sono invece 18 i richiedenti asilo in Italia ospitati nei centri Sai; altri 18 si sono allontanati spontaneamente a vario titolo, mentre 4 sono in stato di arresto poiché ritenuti gli scafisti.

Il prefetto Ferraro ha ribadito che le ricerche dei dispersi, 11 secondo le segnalazioni dei sopravvissuti, proseguiranno ad oltranza. Per quanto riguarda le salme già trasferite ha spiegato che sono al momento 78 salme: 43 in Afghanistan, 11 in Germania, 14 a Bologna, una è stata sepolta a Crotone, una in Finlandia, 6 in Pakistan e una rispettivamente in Iran e Tunisia. Restano da trasferire 11 salme di cui 7 non identificate (4 adulti e tre bambini), 2 identificate e non reclamate (una è di un neonato); due invece andranno in Palestina ed Afghanistan. (ANSA).