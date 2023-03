Valditara, l'Intelligenza Artificiale non sostituisce il docente

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - "Particolarmente importante è lo studio delle materie scientifiche in un'epoca in cui domina l'Intelligenza Artificiale, che non potrà mai sostituire l'opera di umanizzazione del docente. Sarà di supporto, dovrà essere governata, ma non lo sostituirà. La scuola non deve insegnare ad usare le nuove tecnologie; dobbiamo formare i ragazzi ad avere la mentalità giusta per usarle, per padroneggiarle. Per questa rivoluzione abbiamo bisogno del contributo di tutti. Molto dipende dalla capacità di stimolare entusiasmo. Abbiamo bisogno del contributo di tutti ma anche dei docenti, di una straordinaria collaborazione. Solo i docenti possono fornire consigli concreti sulle necessità e le criticità dell'insegnamento".

Così il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara intervenuto all'Accademia dei Lincei a Roma, al convegno "L'insegnamento della matematica" presenti, tra gli altri, il premio Nobel per la Fisica Giorgio Parisi e il presidente dell'Unione Matematica Italiana, Piermarco Cannarsa. (ANSA).