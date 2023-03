Estesa la sospensione per la maestra vicina a Messina Denaro

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Il ministro dell'Istruzione Giuseppe Valditara ha incontrato l'assessore all'Istruzione della Regione Siciliana Girolamo Turano e il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Sicilia Giuseppe Pierro per il caso della maestra vicina a Messina Denaro. Durante l'incontro è stato comunicato che l'Usr già martedì ha convalidato il provvedimento di sospensione cautelare nei confronti della docente, che è stato esteso fino alla definizione del procedimento penale.

Contestualmente è stato attivato un procedimento disciplinare volto ad accertare ogni ulteriore elemento per valutare la condotta della docente. (ANSA).