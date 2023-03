Condannato a 9 anni un ex commissario Ps di Roma per corruzione

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Il tribunale di Roma ha condannato a 9 anni di carcere l'ex responsabile del commissariato di polizia di Ostia, Antonio Franco. Nei suoi confronti le accuse erano di corruzione, rivelazione del segreto d'ufficio, soppressione di atti, falso e violazione del codice in materia di protezione dei dati personali.

I giudici della ottava sezione collegiale hanno, inoltre, disposto altre tre condanne di cui 6 anni e mezzo per Mauro Carfagna, anche lui a giudizio per corruzione. I fatti risalgono al periodo compreso tra il 2015 e il 2016. (ANSA).