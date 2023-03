24enne scomparso nell'Avellinese, ricerche da ieri sera

(ANSA) - AVELLINO, 23 MAR - Ricerche in corso in provincia di Avellino per la scomparsa di un ragazzo di 24 anni che dal pomeriggio di ieri non ha più dato notizie di sé. Gennaro Morella, questo il suo nome, vive con i genitori in contrada Pozzillo, una zona di campagna nel comune di Mirabella Eclano (Avellino).

L'allarme è scattato nella tarda serata di ieri. Il giovane prima di allontanarsi da casa avrebbe lasciato un biglietto, ma la circostanza non viene confermata. Carabinieri e i vigili del fuoco del Distaccamento di Grottaminarda (Avellino) stanno battendo la zona intorno all'abitazione perlustrando casolari e pozzi. (ANSA).