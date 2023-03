Siccità: De Luca, 'emergenze in estate? Non in Campania'

(ANSA) - NAPOLI, 22 MAR - In vista della prossima estate la Campania non dovrebbe vivere situazioni di emergenza per l'acqua. Lo sostiene il governatore della Campania, Vincenzo De Luca.

"Per ora stiamo tranquilli - ha spiegato a margine del convegno 'L'ente idrico campano per una gestione sostenibile delle risorse idriche' - non abbiamo avuto emergenze particolari lo scorso anno e non abbiamo segnali oggi di emergenza. Abbiamo un deficit di fornitura di 6mila litri al secondo perché come sapete la Campania fornisce acqua con le sorgenti di Caposele alla Puglia e poi a nostra volta dovremo importare acqua dal Lazio e da qualche altra regione". De Luca ricorda che "abbiamo varato un piano idrico regionale di 3 miliardi di euro, unica regione in Italia, per stare tranquilli nei prossimi anni". Un piano che "consente la piena autonomia idrica della Campania per uso potabile ed uso agricolo".

A chi, poi, gli fa presente delle manifestazioni dei comitato per l'acqua pubblica, De Luca sottolinea che il rischio di privatizzazione non c'è: "Manifestano a vuoto, qui l'acqua è pubblica e stiamo facendo di tutto per recuperare ulteriori risorse idriche". (ANSA).