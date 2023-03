Operaio morto schiacciato in una fabbrica

(ANSA) - VERONA, 22 MAR - Un operaio è morto dopo essere rimasto schiacciato in una fabbrica a Villafranca di Verona. I colleghi di lavoro hanno dato l'allarme, ma quando sul posto sono arrivati i soccorsi con i sanitari del Suem 118, intervenuti con l'elicottero di Verona Emergenza e un'ambulanza, l'operaio era già deceduto per la gravità dei traumi subiti. Le indagini per ricostruire la dinamica del mortale incidente sono affidate ai Carabinieri e agli ispettori dello Spisal dell'Ulss 9 Scaligera. (ANSA).