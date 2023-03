Nordio: "Ricavare soldi dai carceri storici per farne di nuovi"

"Ringrazio particolarmente la nostra presidente del Consiglio perchè abbiamo avuto uno scambio di idee molto proficuo sulla possibilità di convertire strutture carcerarie di un certo valore locativo in valori monetari che possono essere impiegati per l'edificazione e la ristrutturazione di altri luoghi di detenzione". Lo ha detto il ministro della Giustizia Carlo Nordio, alla festa della polizia penitenziaria. Si pensa anche "alla possibilità di ristrutturare molti edifici, a cominciare da caserme dismesse, per i detenuti che hanno commesso reati di minore gravità".