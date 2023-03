Agenzia cyber, ripristinati i siti attaccati

L'Agenzia per la cybersicurezza nazionale - in riferimento agli attacchi informatici che in mattinata hanno colpito alcuni siti istituzionali - è intervenuta sia preallertando gli obiettivi sia fornendo loro l'apporto collaborativo per l'efficace mitigazione del danno e per la ripresa funzionale. L'Agenzia ha operato anche in raccordo con la Polizia postale.

Allo stato attuale, i siti colpiti sono stati ripristinati e hanno ripreso a funzionare normalmente. Nella stessa occasione l'Acn ha fornito suggerimenti per una implementazione delle misure di protezione e di contenimento della minaccia. Sul sito dello Csirt Italia, il Computer security incident response team dell'Agenzia, sono disponibili le indicazioni operative per la gestione degli attacchi Ddos.