Valanga sopra Courmayeur, le vittime sono due ragazze 25enni

(ANSA) - AOSTA, 21 MAR - Sono Annika Maria Henriette Frankendale e Theresia Jansson Palmer le vittime della valanga staccatasi domenica scorsa nel canale degli Spagnoli, in val Veny, sopra Courmayeur. Entrambe avevano 25 anni. Le operazioni di identificazione sono state completate dalla guardia di finanza di Entreves, che si occupa delle indagini.

Annika Frankendale era nata a Stoccolma e viveva a pochi chilometri dalla capitale svedese, nella località di Saltsjobaden. Anche Theresia Jansson Palmer viveva a Stoccolma.

Entrambe hanno frequentato l'università Lunds teknisha hoskola nella cittadina di Lund, specializzata nella formazione di ingegneri, architetti, designer industriali e tecnici alimentari. Dalle loro pagine sui social emerge la grande passione per la montagna, per lo sci, per i viaggi e per l'avventura.

Facevano parte di una comitiva di quattro amici, tutti svedesi e di età compresa tra i 21 e i 25 anni, che stavano da qualche tempo a Chamonix (Francia). Domenica erano arrivati sul versante italiano del massiccio del Monte Bianco per un'uscita di 'freeride'. (ANSA).