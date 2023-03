Stalking alla compagna, processo per l'ex calciatore

Un ex promessa del calcio finisce a processo per le pesanti accuse di stalking, estorsione e diffamazione nei confronti di una donna con cui era stato legato sentimentale. E' la parabola di Angelo Paradiso, 46 anni, in passato centrocampista che ha militato nella Lazio e nel Napoli, rinviato oggi a giudizio dal gup di Roma che ha fissato il processo al prossimo 7 giugno. L'uomo si trova attualmente ai domiciliari, misura che gli è stata applicata nei mesi scorsi in quanto, nonostante già indagato dai pm di piazzale Clodio, ha continuato a vessare la sua ex, modella ed attrice.

Minacce iniziate nel settembre del 2021 quando il calciatore, che era presente oggi in aula davanti al giudice della Capitale, ha cominciato a prendere di mira la donna dopo la fine della loro relazione. Comportamenti ossessivi che si replicavano quotidianamente: l'uomo si presentava ad ogni evento pubblico in cui sapeva che era presente la sua ex e arrivava a presentarsi come suo manager. Il suo obiettivo era tentare di riallacciare il rapporto con la donna.

Le minacce, con il passare del tempo, sono diventate esplicite con messaggi sempre più aggressivi. "Se ci lasciamo ti brucio l'auto e il ristorante", veri e propri ricatti che invadevano anche la sfera professionale della donna. Paradiso infatti era pronto a farle terra bruciata intorno. "Tu non lavorerai mai più, io ti distruggo", le scriveva.

Dopo una serie di denunce presentate dalla vittima, nel maggio dello scorso anno, gli agenti della Squadra Mobile hanno indagato anche su un presunto caso di revenge porn, accusa poi caduta. Gli agenti hanno acquisito il cellulare dell'uomo per verificare se dall'apparecchio sia stato postato in rete un filmato intimo della vittima. L'uomo, inoltre, avrebbe aperto anche falsi profili social che utilizzava per insultare la ex.

Paradiso dovrà quindi affrontare un processo, una vicenda giudiziaria che arriva dopo una carriera calcistica iniziata nelle giovanili della Lazio, proseguita nel Napoli, quando il club partenopeo militava in serie B. Il suo momento migliore lo ha vissuto nel Lecce, nella stagione 1999/2000 dove ha inanellato anche alcune presenze nel campionato di serie A. Dopo con il club pugliese altre esperienze nel Cesena e Ravenna e all'estero nel campionato svizzero e in quello di Malta.