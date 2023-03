Meteo: sole e caldo nella prima settimana di Primavera

Sole e caldo nella prima settimana di Primavera: il clima sarà infatti temperato, rare le piogge se non qualcuna sulle Alpi venerdì, ma è probabile un veloce peggioramento delle condizioni meteorologiche per domenica. Lorenzo Tedici, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, conferma che questa settimana ci traghetterà definitivamente fuori dal buio invernale, sia perchè dopo l'Equinozio le ore di luce saranno superiori alle ore di buio, sia per il tempo che tornerà soleggiato ovunque.

Fino all'Equinozio d'Autunno, spiega il meteorologo, le ore di luce saranno sempre maggiori di quelle di buio, e questo significa che gradualmente le giornate tenderanno a scaldarsi sempre più. Tanta luce, tanto sole e dalla prossima domenica entrerà in vigore anche l'ora legale. Così, da domenica 26 marzo, il sole tramonterà verso le ore 19.40 a Milano, 19.30 a Roma e 19.20 a Napoli con il crepuscolo che però illuminerà l'Italia almeno fino alle ore 20 da Nord a Sud. Soltanto nella giornata di oggi si verificheranno veloci temporali a tratti intensi al Sud, ma in seguito il tempo tornerà asciutto e soleggiato ovunque. Le temperature massime saliranno, ma non di molto: si fermeranno fino a venerdì intorno ai 20-22°C al più, poi una vampata di aria più calda è attesa sulle estreme regioni meridionali nel weekend con possibili 26-27 gradi. Al Nord, specie lontano dal mare, le massime saranno comunque superiori ai valori climatologici del periodo di almeno 3-4 punti: normalmente a fine marzo in Pianura Padana sono attesi 16-17 gradi, ne avremo 19-21. In sintesi, buone notizie dal meteo, tranne che per la siccità: al momento i modelli meteorologici non prevedono precipitazioni al Nord-Ovest (zona più colpita dalla siccità) almeno fino alla prima settimana di aprile.

Nel dettaglio per martedì 21 al nord bel tempo e clima mite salvo locali nebbie al mattino. Al centro residue piogge su Abruzzo e Molise, soleggiato e asciutto altrove. Al sud instabile su Puglia, Basilicata e Calabria.

Mercoledì 22 al nord vedra' locali nebbie, cielo poco nuvoloso con clima primaverile. Centro cielo a tratti velato e al Sud nubi irregolari.

Giovedì 23 al nord si dovrebbe contare sul bel tempo. Al Centro soleggiato e al sud sole e più caldo.

Tendenza per un clima primaverile, rare piogge se non qualcuna sulle Alpi venerdì.

Infine un probabile veloce peggioramento domenica.