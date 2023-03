Bignami: sì a casco monopattini, sicurezza al primo posto

"Chi utilizza monopattini, anche in sharing, dovrà utilizzare il casco". A dirlo è il viceministro delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, Galeazzo Bignami, che intervenendo al #FORUMAutomotive in corso a Milano, parla delle possibili modifiche al codice della strada. "Ci sono interlocuzioni con le imprese - sottolinea - e noi siamo fermi sulla necessità di rendere disponibili i dispositivi di protezione personale a chi utilizza i mezzi di micromobilità. Siamo coscienti delle difficoltà - conclude - ma salvare anche una sola vita, o scongiurare un solo infortunio grave, già ripagherebbe dello sforzo".

Per aumentare la sicurezza sulle strade è necessario apportare delle modifiche alle modalità di conseguimento della patente di guida. Ne è convinto Bignami, che a Milano ha proposto di portare "almeno a 12" le ore di prove pratiche "contro le 20 previste negli altri Paesi europei", e di inserire test sul "pericolo percepito". "Non possiamo delegare ai soli controlli sulle strade - ha sottolineato - ma dobbiamo investire nella formazione per creare una cultura della sicurezza fin dal primo approccio al volante".