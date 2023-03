Auto incidentata in piazza per campagna sicurezza stradale

(ANSA) - CASTIGLION FIORENTNO (AREZZO), 21 MAR - Una campagna di sensibilizzazione sulle stragi del sabato sera che parte da un'immagine choc, quella di un'auto incidentata esposta nella piazza principale di Castiglion Fiorentino (Arezzo), con sullo sfondo un cartello e la scritta "Meglio perdere un secondo che la vita in un secondo". E' il messaggio scelto dalla polizia municipale di Castiglion Fiorentino, con il sostegno del Comune.

L'iniziativa è stata decisa dopo la tragica morte della studentessa castiglionese Federica Canneti nello scontro tra tre auto vicino Arezzo, lo scorso ottobre. "Siamo partiti da li per allestire una campagna - ha commentato il comandante della polizia municipale Marcellino Lunghini - che, partendo dallo choc di un'auto completamente distrutta, possa servire a far capire quanto sia importante riflettere e mettersi alla guida attenti. Siamo stanchi di veder piangere le madri ogni volta che siamo costretti a comunicare notizie cosi tragiche. Non ci sono tuttavia solo le stragi del sabato sera perché i dati confermano come la fascia più colpita sia quella che va dai 40 ai 55 anni, e quindi è una campagna che vale per tutti".

All'iniziativa ha collaborato il liceo Giovanni da Castiglione. "Coinvolgendo la scuola possiamo arrivare ai giovani e dare loro il messaggio - ha osservato il sindaco Mario Agnelli -, forse l'immagine è un po' forte ma sarà sicuramente incisiva". (ANSA).