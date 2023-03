Nascite sempre in calo, movimenti migratori in ripresa

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - In Italia la dinamica demografica del 2022 continua a essere negativa: al 31 dicembre 2022 la popolazione residente è inferiore di 179mila unità (-0,3%) rispetto all'inizio dell'anno, nonostante il positivo contributo del saldo migratorio con l'estero. Lo dice l'Istat spiegando che il saldo naturale della popolazione è fortemente negativo. Le nascite sono in ulteriore calo (-1,9%), ma con lievi segnali di recupero al Sud. I decessi restano ancora su livelli elevati, anche per effetto dell'incremento registrato nei mesi estivi a causa del caldo eccessivo. In aumento i movimenti migratori anche per gli effetti della guerra in Ucraina. (ANSA).