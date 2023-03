Il tricolore sulla bara di Concutelli indigna l'Anm

(ANSA) - ROMA, 20 MAR - Il tricolore sulla bara di Pierluigi Concutelli, condannato all'ergastolo per l'omicidio del giudice Vittorio Occorsio indigna l'Associazione nazionale magistrati. è un atto che offende la memoria dei tanti servitori dello Stato che hanno perso la vita in difesa dei valori di libertà e democrazia e di tutte le vittime del terrorismo". "E' un atto che offende la memoria dei tanti servitori dello Stato che hanno perso la vita in difesa dei valori di libertà e democrazia e di tutte le vittime del terrorismo", afferma la giunta del'Anm in una nota. (ANSA).