Bernini a studenti, 'non bisogna avere paura del merito'

(ANSA) - CAGLIARI, 20 MAR - "La vita non è una gara, non bisogna avere paura del merito, anche gli errori insegnano qualcosa". Lo ha detto la ministra dell'Università e della Ricerca Anna Maria Bernini a margine della cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico a Cagliari rivolgendosi agli studenti che stanno seguendo le lezioni e sostenendo i primi esami. "Non abbiate paura di sbagliare dagli errori si impara", questo il suo messaggio. (ANSA).