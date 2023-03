Incendio nel Cpr di via Corelli a Milano, due intossicati

(ANSA) - MILANO, 19 MAR - Un incendio in una stanza del Cpr (Centro permanente per i rimpatri) di via Corelli a Milano ha causa l'intossicazione di due persone nella tarda serata di ieri. L'intossicazione è stata lieve tanto che non c'è stato bisogno di portarle in ospedale.

Sul posto sono intervenuti cinque mezzi deli vigili del fuoco, agenti della Polizia di Stato e carabinieri. (ANSA).