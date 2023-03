Don Diana: cugina posta vecchia foto "Guardavi già oltre"

(ANSA) - CASERTA, 19 MAR - Una vecchia foto di don Peppe Diana, il sacerdote ucciso dalla camorra il 19 marzo del 1994, che lo ritrae "giovane" e un "grazie" scritto in maiuscolo, perchè il suo sacrificio non è stato vano. Nel giorno della commemorazione di don Peppe, la cugina Marisa, assessore all'Istruzione del comune di Casal di Principe (Caserta), ricorda don Peppe Diana con una foto in bianco e nero che racconta tanto del carattere del sacedote.

"Ho trovato questa vecchia foto - scrive Marisa in un post su Facebook - che ti ritrae come i più ti ricordano: giovane, esuberante, a tratti goliardico. Ma qui, come altrove, c'e' un particolare che non tutti notavano: il tuo sguardo, spesso meditativo, introspettivo, rivolto 'oltre'. C'era un 'oltre' a cui guardavi, che ti ha portato dove tu non volevi, dove non pensavi. Dal tuo "seme caduto" è maturata però una spiga abbondante e rigogliosa di speranza e di pace per questa tua terra che tanto amavi. Grazie Peppino! Continua ad accompagnarci come lume nel cuore, come stella che ci guida, come una benedizione che non ci lascia mai"! (ANSA).