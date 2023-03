Auto guidata da un 19enne esce di strada, muore la madre

(ANSA) - MANTOVA, 19 MAR - Una donna di 53 anni è morta nell'auto guidata dal figlio uscita di strada. E' accaduto ieri sera intorno alle 21 a Rebecco, frazione del Comune di Guidizzolo. Secondo una prima ricostruzione della dinamica da parte della Polstrada, il ragazzo, 19 anni, ha perso il controllo dell'auto, una Peugeot 206, all'uscita di una curva, che poi è finita nel fossato laterale capottando.

La donna, Simona MIgliorini, 53 anni originaria della provincia di Cremona e residente a Cavriana, nel Mantovano, è stata sbalzata dall'abitacolo ed è morta sul colpo. Dalle prime verifiche sembra che non indossasse le cinture di sicurezza. Il ragazzo è stato trasportato in eliambulanza all'ospedale di Cremona in gravi condizioni; non sarebbe, però, in pericolo di vita. (ANSA).