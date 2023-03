"La terra soffoca", attivisti occupano edificio a Vicenza

(ANSA) - VICENZA, 18 MAR - Un gruppo di attivisti, appartenenti alla sigla "Fridays for Future Vicenza/No Tav", ha occupato oggi pomeriggio a Vicenza la Torre Girardi, struttura situata nella zona ovest della città, tra la Fiera e la ferrovia, calando poi uno striscione dal tetto con la scritta "La terra soffoca - Break to breath". Sul posto sono giunte le forze dell'ordine, al momento non si registrano incidenti.

"La Torre Girardi è emblematica per Vicenza - scrivono in un post gli attivisti - rappresenta la storia di questa città: si costruisce senza rispettare vincoli, colate di cemento si prendono il territorio, poi passano gli anni, venti in questo caso, e dietro lauto compenso la costruzione abusiva viene sanata. Partiamo da questo per muovere i passi del nostro ragionamento: la salute, l'ambiente, l'aria e l'acqua del nostro territorio non potranno essere sanate nemmeno con le più importanti somme di denaro".

Nel mirino degli autori della protesta, come viene precisato nel post "i continui sforamenti dei livelli di pm10 in città, reparti del San Bortolo con continui accessi di bambini ricoverati per bronchioliti, inquinamento da Pfas nell'acqua.

Nonostante tutto questo spuntano supermercati ad ogni angolo, nuove lottizzazioni vengono progettate, il mega progetto Tav muove i suoi passi nonostante l'opposizione dei quartieri e dei cittadini. A Vicenza si soffoca per il cemento e per l'inquinamento". (ANSA).