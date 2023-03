Già in centinaia a Milano per il corteo antagonista

Sono già diverse centinaia le persone presenti in piazza Loreto a Milano da dove partirà il corteo per il ventennale dell'omicidio di Davide Cesare, detto 'Dax', esponente del centro sociale Orso ucciso a coltellate da tre uomini di estrema destra e a 45 anni esatti dall'uccisione di Fausto e Iaio.

Il corteo sarà aperto dai rappresentanti delle rete antifascista della città 'Dax resiste'.

I manifestanti stanno esponendo diversi striscioni, tra cui uno con su scritto 'No olimpiadi 2026, contro il vostro ghiaccio finto' e '41bis tortura di Stato'.