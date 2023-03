Padre uccide figlio disabile, indagato in stato di libertà

(ANSA) - TRIESTE, 17 MAR - E' indagato in stato di libertà l'uomo di 67 anni, Marino Petronio, che ieri a Trieste ha ucciso il figlio disabile, Alberto, 38 anni, tentando poi di uccidersi.

A quanto si apprende, per l'anziano, ricoverato all'ospedale di Cattinara, non è stato disposto l'arresto.

Il 67enne, giunto al nosocomio in codice rosso, non sarebbe in pericolo di vita. Ieri pomeriggio era stato lui stesso a chiamare i soccorsi e a denunciare il suo gesto, costituendosi.

Padre e figlio vivevano da soli in un appartamento di via Ugo Foscolo. La moglie e madre era morta nei giorni scorsi per un malore. (ANSA).