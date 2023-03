Napoli-Eintracht: domani udienza convalida per gli 8 arrestati

(ANSA) - NAPOLI, 17 MAR - Si terrà domani l'udienza di convalida degli arresti notificati dalla questura agli otto ultras - cinque del Napoli e tre dell' Eintracht Francoforte - ritenuti coinvolti negli scontri tra tifosi che si sono tenuti nel pomeriggio di mercoledì scorso a piazza del Gesù e, in serata, sul lungomare di Napoli, nei pressi dell'hotel dove alloggiavano i supporter dell' Eintracht. A tutti la procura di Napoli contesta i reati di resistenza e violenza nei confronti di appartenenti alle forze dell'ordine e lancio di oggetti atti a offendere.

Ai tre tedeschi (difesi dagli avvocati Giovanni Adami, Daniele Tuffali, Simone Bonaldi e Serena Improta) viene contestato dagli inquirenti solo il coinvolgimento nei tafferugli verificatisi sul lungomare. Quattro dei cinque napoletani arrestati, invece, sono difesi dall'avvocato Emilio Coppola e dall'avvocato Ylenia Maiuri. Per tre di questi quattro le ipotesi di reato vengono contestate per gli scontri di piazza del Gesù.

Al momento, però, non sono stati ancora notificati i provvedimenti ai legali degli arrestati e quindi alle ipotesi di reato già palesate se ne potrebbero anche aggiungere altre più gravi, come, per esempio, la devastazione. (ANSA).