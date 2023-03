Marina Militare vende ex nave spia Argo

(ANSA) - LA SPEZIA, 17 MAR - La Marina Militare è pronta a vendere Nave Argo, già nave spia durante la Guerra Fredda e poi yacht di rappresentanza in uso alla presidenza della Repubblica.

L'unità di 24 metri di lunghezza, ormai ridotta a galleggiante, si trova presso l'arsenale militare marittimo della Spezia da alcuni anni dopo essere stata radiata dal servizio.

Costruita nel 1971 dai cantieri Italcraft di Gaeta, ha operato fino al 1992 come nave Sigint, ovvero come unità spionaggio di segnali elettromagnetici. Ufficialmente registrata come imbarcazione di piacere, ospitava in verità militari sotto copertura che intercettavano le comunicazioni del Patto di Varsavia all'interno del Mediterraneo, attraverso strumentazioni che erano celate in uno spazio ospitato al fianco della cabina dell'armatore.

Dopo la fine della Guerra Fredda venne poi utilizzata come nave soccorso sommergibili e infine, dal 2001, a disposizione dei presidenti della Repubblica, utilizzata da Carlo Azeglio Ciampi e Giorgio Napolitano. (ANSA).